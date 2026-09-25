¡Santas vocaciones Batman! Roberto Pérez contó qué quería ser en la vida ndaje El querido conductor del Noticiero Central de Unicanal contó que estuvo a punto de ser pa’í.

El conductor del Noticiero Central de Unicanal Roberto Pérez estuvo invitado en el programa “Mina en La Tribu” con Mina Feliciangeli, donde entre varios temas tocados, el Dr. Pérez le sorprendió a Mina y a los compañeros con un dato inédito.

“Yo soy católico, yo iba a ser sacerdote Mina, estuve en orientación vocacional por un año en el seminario menor, estaba muy influenciado por los franciscanos, Marcial Congo fue mi mi orientador”, tiró Roberto, dejando jurujai a los compañeros y a la audiencia ni que decir.

El comunicador explicó que estuvo en la comunidad franciscana en su juventud ndaje, “ vengo así sellado por por paz y bien, soy muy aperturista en eso”.

Y finalmente comentó que no pudo llegar a ser pa’í por algunas posturas suyas con respecto al celibato y eso fue una barrera para su carrera sacerdotal ndaje.

Roberto Pérez lo dijo muy enserio ndaje

“Yo hablé en serio con Mina, yo este fui catequista, fui formado por sacerdotes españoles franciscanos y en su momento sentí este, no sé si es llamado, pero me perfilaba como para ser seminarista, pero después no, como dije ahí discutí mucho lo del celibato”, comentó a Crónica.

En un retiro espiritual, el extinto Monseñor Santiago Benítez le preguntó si este estaba de acuerdo en ser sacerdote porque cuestionaba mucho el celibato, “cuando me preguntaron me dieron un tiempo para seguir analizando mi vocación y luego me instaron a que siga obviamente vinculado a la fe, pero que era imposible generar un debate de esa naturaleza al más alto nivel del Vaticano y hasta hoy sigue”.

El periodista dijo que esa situación se dio justamente cuando estaba en el periodo de orientación vocacional, “ahi me tenía que ir sacando todas las dudas, cada año en el seminario siempre este existen algunos que a mitad de camino entendieron que otra era precisamente la opción y y dejaron, no llegaron a ser ordenados”.

“Muchas personas me dijeron en las redes que estoy casi casi condenado al fuego eterno, Pero al final yo lo que creo es que cada uno tiene que defender su fe, lo ideal es trabajar la convicción día a día”.

Y finalmente explicó, “hoy siempre trato de ir a misa, participar a veces de retiros, tengo sacerdotes de aquella generación que son o sea, eran compañeros que llegaron a ser sacerdotes que siempre están ahí instando, orientando, que aconsejando, siempre están ahí al auxilio espiritual”.