Se cayó del escenario, ahora demanda a la organización de Miss Universo

El año pasado durante el desfile de la competencia preliminar de Miss Universo, la Miss Jamaica Gabrielle Henry, se cayó en pleno desfile.
Espléndida apareció en el escenario con un elegante vestido, metió un desfile y de repente ¡chiplé! se le terminó el escenario.
Al toque la socorrieron y fue hospitalizada de emergencia y hoy demanda a la organización porque para ella no fue un simple accidente, sino una falta de mecanismos de protección.
Perdí el conocimiento, no recuerdo nada de la caída; sé que el fondo de ese hoyo era una base de concreto”, manifestó la también oftalmóloga en entrevista con el programa “Good Morning America” de la cadena ABC, afirmando lo mal que pasó.