“Siento que podemos quedarnos con el oro” Habló el papá del goleador y tiró que la Albirrojita, sin dudas, puede quedarse con la medalla de oro y reconoció que en el partido contra Chile, casi le dio ¡un infarto!

La Albirrojita sub 20 va hoy por el oro en los Juegos Odesur contra la sele Argentina y Julio “Chupete” Freyres, progenitor del “salvatore” en la semifinal, Milan, reconoció que su familia está pasando momento maravilloso.

“Es una sensación de alegría, satisfacción, es algo maravilloso lo que pasó con Milan, porque el partido estaba muy cerrado, creo que Paraguay fue mejor que Chile por lejos. El solo hecho de verlo a mi hijo con la Albirroja me llena de orgullo y luego marcó ese gol, es algo que soñamos en familia. Creo que fue una bendición y un premio al sacrificio y al trabajo que viene haciendo hace tiempo con las selecciones”, expresó.

Acto seguido, remarcó que “realmente casi me dio un infarto, fue un gol que necesitábamos como familia, más todavía para Milan por el esfuerzo y todo el sacrificio que venimos haciendo tanto tiempo, hacer un gol de esa característica, fue algo maravilloso”, siguió.

“Yo lo veo bien a Paraguay, lo veo muy bien a la selección, motivados, están con ese planteamiento sin miedo, corriendo todas las pelotas, creo que vamos a hacer un gran partido, si jugamos como lo venimos haciendo el oro se cuelga nuevamente al cuello de Paraguay”, tiró sobre la final contra los curepas.

“Somos una selección muy fuerte defensivamente, como siempre lo fuimos. Ahora tenemos bastante variedad en el ataque, Paraguay crea muchas situaciones y cuando eso pasa en cualquier momento se va a convertir. Repito, si Paraguay mantiene la actitud, es muy factible que revalidemos el título, siento que podemos quedarnos con el oro”, agregó.

El goleador eligió cómo llamarse

El padre también contó una particularidad de su hijo, quien, con apenas 4 pirulos eligió ndaje para su nombre tomando como referencia a los hijos de Shakira y Piqué, ya que se pasaba viendo los partidos del Barcelona.

La familia Freyres estará con tutti alentando a la Albirrojita (Gentileza)

“En principio nosotros solo teníamos un nombre, que era Emmanuel. Nosotros no estábamos pasando un momento muy bueno en lo económico, por eso no había sido reconocido, a él le entró la fanaticada por el Barcelona y se le metió el nombre de Milan por los hijos de Shakira y Piqué, se quedó ahí y todos los días nos decía yo me quiero llamar Milan, y entonces dijimos, quiénes somos nosotros para negarle eso y le pusimos Milan Emmanuel”, explicó.