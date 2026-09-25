[VIDEO] ¡Somos bicampeones! Los albirrojitos lograron el oro en los Odesur Paraguay sub 20 logró la medalla de oro de los Juegos Suramericanos en fútbol masculino, al dejar atrás a la selección argentina.

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25 de septiembre de 2026 - 17:23

Paraguay sub 20 logró la medalla de oro de los Juegos Suramericanos en fútbol masculino, al dejar atrás a la selección argentina.

Nuestros albirrojitos empataron en un partido que se chutó en Santa Fé, y luego fueron a la tanda de penales, donde no fallaron y se impusieron 5 a 4.

¡Los albirrojos son bicampeones!