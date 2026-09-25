[VIDEO] ¡Somos bicampeones! Los albirrojitos lograron el oro en los Odesur

Paraguay sub 20 logró la medalla de oro de los Juegos Suramericanos en fútbol masculino, al dejar atrás a la selección argentina.
Nuestros albirrojitos empataron en un partido que se chutó en Santa Fé, y luego fueron a la tanda de penales, donde no fallaron y se impusieron 5 a 4.
¡Los albirrojos son bicampeones!
⚽️ #Fútbol Masculino 🙋🏻♂️ #TeamParaguay— Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) September 25, 2026
💪🏻 FINAL 🥇 ¡TERMINÓ EL PARTIDO: VAMOS A LOS PENALES!
🇵🇾 PARAGUAY 0-0 Argentina 🇦🇷
🚨 EN VIVO: https://t.co/OzfAm415fb
✅ XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷 2026 | @suramericanos26
💪🏻 #ParaguayPuede pic.twitter.com/Q95trVFKAI