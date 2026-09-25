Sonríe Gustavo Costas, Blas e “Itu”, disponibles

Continúan las buenas noticias en el Ciclón. Gustavo Costas tendrá a disposición para visitar al Sportivo Trinidense en Itauguá a Blas Riveros y Juan Manuel Iturbe. Ambos comenzaron a trabajar con normalidad esta semana, fueron probados a fondo este jueves, pasaron la prueba y el DT cuenta con ellos.

En el caso de Riveros incluso tiene grandes chances de ingresar desde el arranque en el carril izquierdo de la defensa. Costas robará el posible equipo en el entrenamiento de este viernes. En cuanto al reemplazante del suspendido Carlos Chena, César Bobadilla aparece como el principal candidato.

Volvió. Por otro lado, el colombiano Santiago Mosquera regresó al país para continuar su proceso de recuperación en Cerro Porteño, luego de ser intervenido quirúrgicamente del tendón. El extremo aún tiene un tiempo considerable de rehabilitación.