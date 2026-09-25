¡Todo un Romeo! Atendé el saludito que el exgobernador le tiró a su doñita El mediático Roberto González Vaesken sacó toda su artillería pesada del romanticismo para tirarle todos los buenos deseos a su doñita. “Mi amor Kall…

El mediático Roberto González Vaesken sacó toda su artillería pesada del romanticismo para tirarle todos los buenos deseos a su doñita. “Mi amor Kally, hoy celebro con alegría el regalo maravilloso de tu vida. En tu cumpleaños quiero recordarte lo importante que eres para mí.

Tu sonrisa ilumina mis días y tu cariño hace más hermoso cada momento”, dice el texto que le dedicó a su amor.

Mbarete luego es todo lo que siente por ella, “a tu lado he aprendido que el amor verdadero se construye con ternura, respeto y compañía. Deseo que este nuevo año de vida te traiga salud, paz, sueños cumplidos y mucha felicidad. Que nunca te falten motivos para sonreír ni fuerzas para seguir adelante”, le tiró todo el mejor deseo.

La pareja tiene un bebé juntos, “hoy quiero abrazarte más fuerte y decirte cuánto te amo y cuánto significas para mí. Que la vida nos permita seguir compartiendo juntos muchos cumpleaños y momentos inolvidables. ¡Feliz cumpleaños, mi amor Kally! Que Dios te bendiga siempre y que nuestro amor siga creciendo cada día”, le deseó a la mami de su hijo.