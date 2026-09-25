[VIDEO] ¡Escándalo! A candidata a Miss Grand se le escapó una lola 😱 Durante la prueba de talento en el Miss Grand Internacional, la representante de Chile tuvo un accidente con uno de sus pechos.

Durante la prueba de talento en el Miss Grand Internacional, la representante de Chile tuvo un accidente con uno de sus pechos.

Se trata de Ignacia Michelson quien se presentó ante el público bailando música electrónica y tapada con una boa, que de repente se sacó y dejó a relucir sus lolas. Por suerte pilló al toque y se acomodó el vestido, pero durante todo su show ya estuvo pendiente de su traje.

Tras la viralización del video, el diseñador tailandés Maharani, salió a pedir disculpas, ya que fue el encargado de hacer ese vestuario.