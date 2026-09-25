[VIDEO] Fue al cerro para caminar y ¿encontró seres de otro mundo? Un profe de Educación Artística he’i que en el Cerro Ñemby encontró almas en pena.

Lo que arrancó como una simple caminata terminó en una verdadera pesadilla con criaturas extrañas y sucesos paranormales. Luis Alberto Ruiz Díaz (38), docente de Educación Artística, contó que fue al cerro buscando alivio tras una profunda crisis: “Me iba a caminar porque entre una depresión tremenda y ansiedad”, empezó diciendo a Crónica.

Un amigo psicólogo le recomendó hacer senderismo en solitario y meditar: “Me dijo que en el cerro me iba a hacer demasiado bien. Me dijo que abrazar los árboles centenarios ayuda muchísimo y eso. Iba de día y luego empecé a quedarme hasta altas horas de la noche”.

Realizaba transmisiones en vivo por TikTok para mostrar la belleza del lugar, hasta que la gente le avisó: “Acá suceden cosas muy misteriosas en el cerro. Los cuidadores del lugar y vecinos de la zona me contaron que rondan almas en pena por la gran cantidad de suicidios que hubo acá. Desde que tengo memoria ya contabilicé 25 fallecidos en el lugar”.

En una de sus recorridas nocturnas vislumbró una sombra humana parada al borde del precipicio: “El primer avistamiento que hice fue un tipo parado... en un momento pensé que era un fantasma. En otra ocasión, ya acompañado de mis exalumnos, ya mayores de edad, uno de ellos me dice que vio vimos a un enanito, un ente diminuto que se iba arribando al cerro gateando por las piedras. Después de eso bautizamos el sendero como el enano siniestro”.

En otra ocasión, dejaron la cámara prendida en vivo y los seguidores quedaron helados. “Se escuchó llanto de una mujer así que lloraba desconsoladamente. Ese llanto retumbaba cerca del nicho de un joven ingeniero que falleció años atrás en una explosión con dinamita dentro de la cantera”, explicó.

Para tener más evidencias de lo ocurrido y tener pruebas de lo que iban viviendo en una ocasión “dejábamos grabadoras en los bosques... no te imaginas la cantidad de cosas que se escuchan: pisadas, golpes, llantos. De todo, tenemos todo registrado”, aseguró el docente.

Un ser extraño con un cuello largo se divisó entre los arbustos.

El que más le impactó hasta el día de hoy

El momento más aterrorizante ocurrió durante la noche de un Viernes Santo de este año, cuando divisaron una extraña luz entre la vegetación. Al apuntar con una linterna potente, descubrieron una figura en cuclillas que esquivaba el haz de luz: “Al pararse tenía un cuello largo así blanco. Parecía un chimpancé, se daba la vuelta a mirarnos y brillaba sus ojos. Nos cagamos de miedo y corrimos del lugar en medio de la oscuridad”.

Tras difundirse los videos y relatos, las autoridades locales tomaron cartas en el asunto: “La Municipalidad nos dijo que no nos van a dar más permiso porque es peligroso”.

Las travesías lo hace solo por curiosidad

El entrevistado aclaró que no buscan engañar a nadie: “Yo no soy aficionado ni estudioso de lo paranormal, yo de rebote me enteré porque me dio curiosidad. Yo soy de Ñemby y me fui al cerro solo para un tratamiento para solucionar mi depresión. Me encontré con este contexto y luego la curiosidad es lo que me movió a seguir yéndome. No tengo ninguna otra intención con todo esto”.