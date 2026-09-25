[VÍDEO] “La Pantera” tendrá su revancha como titular en la albirroja el domingo Luego de casi cinco años desde la lesión que lo dejó fuera de la Selección en su debut, Robert Morales podría ser titular en el amistoso ante Bolivia.

Este domingo, la Selección Paraguaya enfrentará en Estados Unidos a su par de Bolivia en su primer amistoso posterior a la última Copa del Mundo. El entrenador Gustavo Alfaro ya va perfilando el equipo titular para dicho partido, y todo indicaría que “la pantera” Robert Morales podría formar parte del onceno de arranque.

Cabe recordar que esto ocurre casi cinco años después del afortunado y a la vez desafortunado debut de Robert con la Albirroja, el cual se dio a principios del año 2022, durante un partido jugado en Ciudad del Este por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar ante Ecuador.

En ese momento, Paraguay ya se encontraba sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo de ese año, y el entrenador de entonces, Guillermo Barrios Schelotto, se encontraba probando a jugadores nuevos aprovechando las últimas dos fechas que le quedaban por disputar.

Es debido a esto que fueron convocados, entre otros, Julio Enciso y Robert Morales, los cuales ya eran jugadores más que determinantes en sus respectivos equipos del plano local, Libertad y Cerro Porteño respectivamente. Aquel partido la Albirroja lo ganó por 3-1, siendo una de las pocas victorias de Paraguay en aquella desastrosa eliminatoria, más de dos años antes de que Gustavo Alfaro asumiera como DT.

La conexión entre los dos debutantes, Enciso y Morales, fue de lo más destacado en aquel partido, derivando en que esta fuera la causante del primer gol del partido, marcado justamente por “la pantera”. No obstante, la alegría terminó convirtiéndose en desazón muy rápida, ya que prácticamente en la misma jugada, Robert terminó lesionándose al parecer de manera grave, por lo que tuvo que salir del campo de juego.

Sin embargo, la peor noticia aún estaba por llegar, ya que a los pocos días se supo que la lesión era nada más y nada menos que la tan temida rotura de ligamentos, lo cual prácticamente dejaba al delantero, en ese entonces azulgrana, fuera de más de la mitad de la temporada, no regresando a las canchas sino hasta casi principios de 2023.

Desde entonces, Morales logró ser transferido a México y se afianzó en tierras aztecas, aunque no pudo volver a la Selección sino hasta la actual convocatoria, perdiéndose todo el ciclo camino al Mundial 2026.

El buen presente que se encuentra atravesando en los Pumas de la UNAM es lo que le ha dado una nueva posibilidad de vestir la Albirroja, y todo indicaría que tendrá su revancha como titular.