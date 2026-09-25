[VIDEO] Le transfirieron 100 millones por error y lo devolvió El hombre con mucha honestidad publicó en sus redes y devolvió al banco.

Un honrado vecino de Capiatá se encontró de repente con una impresionante suma de dinero acreditada en su cuenta corriente. El protagonista de esta milagrosa historia es Juan Adolfo Leguizamón, a quien de la nada le llovieron G. 100 millones en su cuenta del banco UENO.

Lejos de tentarse o salir corriendo a hacer compras locas con la platita ajena, el hombre prefirió mantener la cabeza fría y actuar como corresponde. Temiendo que semejante dineral le causara bloqueos o problemas legales en la cuenta que usa para sus trámites diarios, tomó una firme decisión.

El muchacho retiró el platal del cajero y se puso en contacto con la entidad bancaria para devolver hasta el último guaraní que no le pertenecía. En épocas donde muchos buscan sacar ventaja de las transferencias equivocadas, este noble gesto dejó con la boca abierta a toda la comunidad capiateña.

La perrada aplaudió de pie la actitud del ciudadano, destacando que la integridad y los valores valen muchísimo más que cualquier fortuna en efectivo. Desde las redes sociales felicitaron al ejemplar arriero por demostrar que en el país todavía queda gente buena que prefiere hacer lo correcto.

El dinero equivocado ya volvió a manos del banco gracias a la rapidez y la impecable conducta de este gran vecino de la Central. ¡Un aplauso gigante para don Juan Adolfo, un verdadero ejemplo de honestidad que nos devuelve la fe en la humanidad!