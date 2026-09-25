[VIDEO] Pelaron una humilde casa de punta a punta Se llevaron de todo y no dejaron rastros. Ocurrió en Ypané.

Unos desalmados “tortoleros” de viviendas entraron a robar a una propiedad en el barrio Santa Librada de Ypané. La doña de casa, Aida L. (47), salió bien temprano a laburar y cuando volvió a las diez de la noche se encontró con la macabra sorpresa. Los amigos de lo ajeno aprovecharon que la casilla estaba vacía para mudar prácticamente todas las pertenencias de la trabajadora.

Se alzaron con una tele de 32 pulgadas, cinco celulares, una tablet Samsung, una consola PlayStation con sus controles y hasta la ropa. Por si fuera poco, los tortoleros rebuscaron hasta los cubiertos de la cocina, calzados, joyas de valor y G. 350.000 en efectivo.

Tanta fue la desfachatez de los delincuentes que hasta una bota de la doña cargaron en la bolsa antes de apretar los talones. Desesperada por el perjuicio, la víctima llamó volando al 911 para pedir la presencia de los uniformados de la Comisaría 40.ª.

Agentes de Criminalística llegaron al sitio para levantar huellas dactilares que permitan atrapar a los roba casas. El caso fue derivado a la Fiscalía para iniciar las investigaciones y tratar de recuperar las cosas de la doña. La perrada del barrio exige más patrullaje por la zona para no volver a ser presas de estos amigos de lo ajeno.