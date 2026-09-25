[VIDEO] ¡Chinwenwencho! Le vicheó todito mal a su dupla de radio Pícaro, sensual y simpático fue el momento que se vivió en pleno programa de radio.

El programa radial “Antes Que Nadie Mañanero”, tuvo un momento sensual, pícaro y subidito de temperatura cuando Nati Sosa Jovellanos mostró el ombliguito y su dupla Wilson González no escondió absolutamente nada detrás de la mirada.

La locutora parodió el momento en el que los arrieros con panza van hasta el Mercado 4, “‘dame un soyo con tortilla’, ‘egueru cheve la asadito con pan o mandioca’, así dicen los señores que hacen sus pedidos, mientras se rascan la panza”, disparó la cuerona, mientras mostraba la pancita y dejaba boquiabierto a su compañero de las mañanas.

En charla con Crónica, Wilson González tiró que ese momento fue 100% real. La vichada que le pegó el comunicador a su compa posiblemente representó la atención de miles de paraguayos que quisieron estar en ese lugar. “A pesar de que se me pueda escuchar canchero, soy un poco pudoroso, pero por lo que me dijeron, se me vio muy pícaro, por no decir otra cosa, en ese momento”, dijo entre risas.

El famoso he´i que en corte se rieron mucho con Nati por la situación que se presentó. “En ese momento, no dimensionamos que iba a tener tanta repercusión, solemos hacer cosas espontáneas para pasarla bien al aire”.

Para el chismografo de los curiosos, tiró un dato importante.”Yo estoy soltero, entiendo que ella también, pero no quiero meter la pata. Por mi parte, ando como perro sin correa”, contó entre risas a lo pícaro. ¡Epa proooofeee!

El capo del periodismo deportivo habló avei de las virtudes puretes en el trabajo con Sosa Jovellanos, “es divertido. Ella es muy ocurrente y desinhibida. Nos reímos mucho y es bueno arrancar el día así. A veces tenemos roces al aire, debates que se ponen fuertes, pero lo que más destaco es que nunca lo tomamos personal y una vez terminado el programa, queda todo ahí”, he´i.

En esta historia nada está guionado, “al ser un programa que arranca muy temprano, no hay tiempo de reunirnos antes o hacer preproducción. Considero que tampoco lo necesitamos porque con Nati, nos entendemos y complementamos muy bien”, dijo.

Por último relató lo evidente, “si hay algo que suelen recalcar en mí las personas, es que por mi cara se dan cuenta de mis estados de ánimo, no puedo simular o disimular”. ¡En estos casos nunca disimules, Wilson!