[VIDEO] “Un planillero es en Cerro Porteño”, tiró periodista La comunicadora no se guardó nadita para descargar su fusil contra el pelotero azulgrana.

“¿Cuántos años le venimos aguantando? Un planillero es en Cerro Porteño”, dijo Ingrid Noguera para referirse al pelotero del “Ciclón”, Cecilio DomÍnguez. La periodista le dio con todo al capo del chute azulgrana, “si hay algo que tengo que decir es que che kuerai de Cecilio DomÍnguez. Nadie le tiene paciencia, no solamente yo, creo que todos los cerristas luego”, tiroteó.

Más adelante he´i que el de Barrio Obrero se saca foto con los olimperos , mientras está en las gradas, “ha´e celebrity”, lanzó con todo voi. La rubia de América TV contó avei que hace un año le preguntó a Cecilio, ¿ya estás practicando penales? y le respondió, “¿y vos practicando periodismo?.

Loperro en estudios quedaron boquiabiertos con la info. Lo concreto es que al parecer está hendy el tema del pelotero con los hinchas.