A flechazo limpio, el Indio liquidó al Kure El “Indio” le enchufó unomi al “Kure” y suma 20 puntos. El “Queso” jeýma fue la salvación, kili. Es que el capitán fue el autor del único tanto del e…

El “Indio” le enchufó unomi al “Kure” y suma 20 puntos. El “Queso” jeýma fue la salvación, kili. Es que el capitán fue el autor del único tanto del encuentro en la agonía del chute.

En compromiso jetu’u, intenso y calor de por medio, ambos protagonizaron un duelo entretenido, donde los dirigidos por el “Chiqui” obtuvieron el premio del gol a los 87’. Imanol Segovia, una de las figuras, no se apuró nunca dentro del área y asistió de gran manera a Fernando Fernández, quien con calidad colocó su remate, dejando sin chance alguna al arquero auriazul.

Los dirigidos por Lucas Barrios buscaron igualar el juego lanzando muchas pelotas largas, estrategia que fue totalmente anulado por los zagueros del “Cacique”. Con esto, el Aborigen tumbó el invicto de Barrios al frente del Chanchón.

Por otro lado, Arce continúa invicto hína desde su llegada a la Toldería. El técnico asumió con el equipo con nueve puntos y ahora alcanzó 20 unidades. En tanto que Luqueño opyta con 13. El cuadro auriazul sigue comprometido hína, sigue su pelea por escapar de la zona hendy de la tabla.