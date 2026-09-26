Alfaro mantiene la base del mundial, con una novedad Paraguay ultima detalles para el amistoso con Bolivia.

La selección paraguaya completó una nueva jornada de trabajo en Estados Unidos de cara al juego amistoso de mañana domingo ante Bolivia, desde las 17:30 (hora paraguaya), en el primero de los dos encuentros que tendrá correspondientes a una nueva ventana por Fecha FIFA.

Gustavo Alfaro trabajó con plantel completo, los 28 futbolistas que citó están a disposición ya que se sumaron Alexis Cañete y Hugo Adrián Benítez, los últimos en acoplarse a los trabajos, y ya se maneja un probable onceno para el duelo con los bolivianos.

La idea del “Cazador de utopías” sería potenciar la base mundialista de arranque y aparecería apenas una novedad con respecto a lo que se vio en la Copa del Mundo.

Robert Morales podría ser dupla de atacantes con “Tonny” Sanabria como la principal novedad dentro de lo que podría aparecer este domingo en Washington. El resto del equipo sería prácticamente la misma base que arrancó los principales duelos del mundial.

Con este panorama, el probable onceno de Paraguay sería con: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso, Robert Morales y Antonio Sanabria.

Este sábado nuevamente se movilizarán en horas de la tarde y, antes de los trabajos, Gustavo Alfaro hablará en conferencia de prensa.