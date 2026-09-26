“Con la Albirroja será mi último trabajo” El profe Gustavo Costas volvió a conectarse con el pueblo paraguayo y lo hizo con su tradicional “misa” que el rollo siempre esperó con impaciencia.

Tras asegurar su continuidad al frente de la Albirroja, el entrenador dio mensajes claros a los aficionados; aclaró que a partir de ahora todos los partidos lo jugarán como si fuera en un mundial y que ni ahí hubo posibilidad de que vaya a dirigir otra sele porque con Paraguay se va a despedir.

“Después de haber vivido el proceso anterior juntos, casi más de dos años desde que llegamos a Paraguay, no solamente la clasificación sino todo lo que se vivió en la Copa del Mundo, ese torbellino de emociones encontradas que depara un mundial, uno siente si está o no a la altura y ahí es donde sentí que todavía había cosas por hacer, sentía que interiormente el fútbol de la selección de Paraguay, desde mi proceso, estaba en inicio y no en un proceso de alcanzar un techo, sentía todavía que el techo estaba distante. Además, la relación que tengo con los jugadores, la tranquilidad que a mí me da trabajar con un presidente como Robert Harrison porque me allana los caminos”, expresó el profe sobre la decisión de continuar con nuestra sele.

Agregó que “no es un detalle menor el sentimiento por el país que me ha pegado mucho, van a ser 36 años que estoy dirigiendo a nivel profesional y dije que en un momento Paraguay me rompió esa caparazón de distancia que mantiene el profesional para poder vivir este ámbito y sentí que Paraguay rompió esa estructura con ese sentimiento genuino de la gente que me hizo sentir no solo en la previa sino ahora cuando volví”.

Por eso he’i que “le dije a mi representante que solo le iba a atender a Paraguay. Este será mi último trabajo para que la Albirroja pueda vivir de sus mejores etapas futbolísticas de su historia”.

Y atendé. Eso de que ya está asegurada la clasificación a la próxima Copa del Mundo no es para dormirse sobre los laureles hína. “Cada partido ahora debemos tomarlo como un mundial, amistosos, eliminatorias, Copa América, a nivelar para arriba”, opoi el “Cazador de utopías”.