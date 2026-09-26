“Contra los grandes se llena de gente, todos te miran”, opoi El “Triki”, recibe al Azulgrana en Itauguá. “Chiquito”, experimentado delantero, tiró que siempre es lindo jugar contra los grandes, pero advirtió que “tenemos esas ganas de seguir luchando por el título”

Óscar Giménez, delantero del “Triki”, se refirió al duelo de hoy contra el Ciclón, dejando en claro que siempre es lindo jugar hína contra los grandes, ya que todos los ojos están ndaje voi sobre ese partido que lo hace diferente al resto.

“Todos los partidos son especiales, siempre cuando se juega con los equipos grandes obviamente uno tiene esas ganas de querer jugar porque se juega con gente, se mira mucho, todos están centrados en ese partido, mis compañeros y me incluyo tenemos esas mismas ganas de mañana (hoy) salir a ganar y buscar el partido, ganar obviamente para seguir arriba y pelear ese título, ya que estamos a seis puntos, va a ser lindo, porque como dije, contra los grandes se llena de gente, todos te miran “, señaló el goleador del Sportivo Trinidense de entrada en charla con Crónica

Acerca de cómo llegan luego de perder contra Guaraní de local, he’i que “nosotros estamos muy bien, con las ganas de que empiece el partido, nos toca arrancar contra un club grande esta segunda rueda. Ojalá se nos pueda dar un buen resultado”, expresó.

“Chiquito”, avei tocó el factor suerte en el torneo, ya que a su criterio, a veces invade al equipo un tyeraku jefe “cada partido es diferente, la vez pasada por ejemplo a los 15′ ya estábamos con uno menos, obviamente ya cuesta estar con un compañero menos, el rival también juega, pero si que te desarma todo el trabajo que uno hace en la semana, también hubo partidos dónde el arquero del contrario fue figura, otros en dónde erramos penales a los 90′, son circunstancias que ocurren en un compromiso y debemos de seguir corrigiendo”, remarcó

“Nosotros siempre demostramos un buen nivel, generando situaciones, a veces no quieren ser, yo soy partidario de que obviamente los trabajos son fundamentales, pero la suerte también ayuda un poquito a veces en los partidos. Tenemos esas ganas de seguir luchando por el título como dije, ojalá se nos dé la oportunidad de pelear hasta el final”, culminó.