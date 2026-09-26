¡De oro, “contra todos”! ¡La Albirrojita es Bicampeona de los Juegos Odesur! Paraguay despachó a Argentina en su propia casa, ante su gente y, según contó José Buhring, con arbitraje y todo a favor. ¡Grandes los mitã’ikuéra!

Enormes los mitã’i de la selección paraguaya sub 20 que se plantaron en Rosario ante Argentina en la final de los Juegos Odesur 2026 y pudieron gritar campeón. La Albirrojita se impuso en los penales y, como hace cuatro años en Asunción, se colgó la medalla dorada.

Eso sí, Paraguay tuvo que ponerle pecho a una tarde complicada ya que, según contó José Buhring, uno de los pilares del equipo de Antolín Alcaraz, hasta el réfere estuvo a favor de los curepas.

“Toda la gente, el árbitro, todo estaba contra nosotros. Nosotros nos impusimos a eso y por suerte, gracias a Dios, pudimos sacar la victoria y llevar una vez más la medalla de oro a Paraguaya”, destacó.

El atacante también comentó que se agarró con todo lo que tenga color albiceleste, pero eso representa la camiseta paraguaya. “Me peleé hasta más no poder, porque esta camiseta representa eso, garra guaraní y hay que sangrar si es necesario”, expresó.

También agradeció el apoyo de todo el público que alentó en todo momento y recordó a la familia. “Les agradecemos porque desde Paraguay nos estuvieron apoyando. También a mi familia que están en Caaguazú y Santa Rosa le agradezco demasiado”, agregó.