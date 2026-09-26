Trancada jefe entre el Trico y la “V Azulada” Ni vencedores ni vencedores en Barrio Obrero

La Academia desperdició la chance de liderar el torneo. Terminó empatando en casa con Ameliano 1-1. Rodrigo Melgarejo adelantó al “Albo”, mientras que Ronald Peralta igualó en el segundo tiempo. Con esto, el Trico quedó con 22 unidades.

Nacional y Ameliano protagonizaron un duelo friccionado, en donde se raspó y mucho voi. Pese a eso, el Trico fue mejor futbolísticamente ya que manejó el juego desde el orden. Gran trabajo de Hugo Iván Valdez, “Pika” Lucena, Melgarejo, Meza y Josué Colmán.

A los 12’ Rodrigo Melgarejo, de cabeza, adelantó al local de manera merecida. Por su parte, la “V Azulada” no encontró su juego y se mostró muy impreciso en cuanto a tenencia y generación. Ortiz, guardameta de la “Acadé”, no tuvo mucha tarea, pero el Albo avei pudo haber marcado algún que otro gol más, pero no estuvieron finos en la puntería.

Por otro lado, Ronald Peralta debió ser expulsado luego de un codazo en contra de Iván Valdez, el árbitro ni siquiera cobró falta.

En la complementaria fue otro pitopu hína, ya que la visita salió con tutti y mejoró muchísimo con respecto a lo que realizó en los primeros 45’. Ameliano empezó a generar y tuvo como armas a sus laterales. Tanto Paredes como Peralta le dieron esa dinámica de ida y vuelta para apoyar arriba.

Justamente, tras una jugada entre ambos, llegó la paridad de la visita. Abel lanzó un centro que los peloteros de Nacional no pudieron sacar y el chico definió al techo del arco colocando el 1-1.

Los dirigidos por Bernay intentaron, pero se encontraron con un Ameliano que a parte de defender bien, tuvieron la chance de ganar con alguna contra, detalle que no ocurrió para ninguno de los lados y sellaron el empate en compromiso entretenido.