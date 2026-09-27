Buscaba un carpincho y terminó con un plomazo en la pierna El disparo se dio de forma accidental de su propia arma.

Quería preparar su arma para disparar a un carpincho, se le enredó y se disparó así mismo.

Un pescador de 39 años se pegó un tiro accidental en plena madrugada en Pilar. El desgraciado hecho ocurrió a eso de las 02:00 en la zona de Caballero Paso, 3.ª Compañía Yataity, en el departamento de Ñeembucú.

La víctima fue identificada como Efraín G. L., quien andaba de pesca a orillas del agua junto a un compa de aventuras. En medio de la penumbra, el arriero divisó lo que parecía ser un carpincho rondando entre los matorrales de la zona boscosa.

Al toque agarró un rifle calibre .22 para apuntar al animal, pero en un descuido de aquellos la escopeta se le disparó sola. El proyectil impactó de lleno en su pierna izquierda, dejándolo tendido en el suelo y gritando del tremendo dolor.

Su compañero de pesca reaccionó al toque y pidiendo auxilio lograron trasladarlo volando hasta las urgencias del IPS de Pilar. Los médicos de guardia atendieron al herido, lo dejaron fuera de peligro y confirmaron que la bala no tocó ninguna arteria vital.

La Policía tomó intervención en el lugar del accidente y remitió todo el informe directo a la mesa de entrada del Ministerio Público. El muchachón se quedó sin el asado de carpincho, con la pierna agujereada y una valiosa lección sobre cómo manejar armas en la oscuridad.