Camilo Pérez prepara una gran caravana por Asunción La campaña entra en su tramo final y Camilo Pérez, candidato a intendente de Asunción por la Lista 1, se prepara para salir con todo a las calles. Es…

La campaña entra en su tramo final y Camilo Pérez, candidato a intendente de Asunción por la Lista 1, se prepara para salir con todo a las calles. Este lunes 28 de septiembre realizará una gran caravana por la capital, a menos de una semana de las elecciones municipales del 4 de octubre.

La movilización arrancará a las 16:00 desde el acceso al Club Mbiguá, en la Costanera Norte. La actividad contará con la presencia de los 24 candidatos a concejales, presidentes de seccionales y simpatizantes que acompañan la campaña.

La idea es recorrer distintos sectores de Asunción y llevar el mensaje de la Lista 1 en estos últimos días antes de las urnas. La caravana se presenta como una de las principales actividades previstas para el cierre de campaña.

Entre sus propuestas, Pérez plantea trabajar sobre tres puntos principales: mejorar la gestión municipal y la atención a los contribuyentes, elevar la calidad de vida de los vecinos y recuperar el orgullo de ser asunceno.

Con el reloj electoral corriendo y las elecciones a la vuelta de la esquina, el candidato prepara así una jornada de movilización para cerrar esta etapa de su campaña recorriendo la capital y buscando el acompañamiento de la gente.