Costas reconoce que sus jugadores tienen kilitos de más Luego de la dolorosa derrota de ayer ante el Triqui, el entrenador azulgrana admitió que hay algunos jugadores del plantel de Cerro que están pasados de peso.

Cerro Porteño perdió anoche en el Estadio Luis Salinas de Itauguá casi todas sus chances de campeonar, ya que perdió ante Trinidense por 2-1 luego de haber ido ganando inicialmente por 0-1. Ante esto, el DT del Ciclón, Gustavo Costas tuvo que enfrentar las preguntas en la conferencia de prensa posterior y dio una declaración que no dejó indiferente a nadie.

“Hay jugadores que tienen que bajar de peso. Esto es un balde de agua fría. Es difícil ponerse bien físicamente cuando tenés pleno campeonato. Cuando ganás hacés bien los cambios y cuando perdés son los peores cambios. Nos falta mucho por mejorar”, reconoció el técnico argentino.

Explicó que siente bastante preocupación por el nivel físico de los jugadores. “Capaz que hacemos un reducido, nosotros trabajamos muy intenso en los reducidos y a los 15 minutos vos los ves y están muertos. Entonces eso es lo que más nos preocupa”, puntualizó.

Costas también habló de la fragilidad defensiva en las pelotas paradas diciendo “no puede ser que todos los goles nos hacen de córner, y aparte cabecean solos. Y después, en lo físico, hay jugadores que estaban lesionados, uno trata de ponerlos y hay que correr ese riesgo”.

El entrenador también fue consultado por su decisión de hace ingresar al más que cuestionado Agustín Almendra, señalando que “lo trajeron acá y bueno... con nosotros había andado muy bien (en Racing). En la Copa Sudamericana también quedó un jugador que jugaba 60, 70 minutos. Pero después, en lo futbolístico anduvo muy bien”.