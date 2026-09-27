Cuerona se ganó el oro en lindura ¡Mamau! La cuerona Fabi Gonzalez regaló una sesión de fotos para encender las redes con su bellura. ¿La temática? ¡La albirroja campeón! Sd sumó a los festej…

La cuerona he´i que hay que apoyarle a Paraguay cuando chuta.

La cuerona Fabi Gonzalez regaló una sesión de fotos para encender las redes con su bellura. ¿La temática? ¡La albirroja campeón! Sd sumó a los festejos porque los albirrojitos hicieron historia al traer el oro de los Juegos Odesur disputados en Chile.

La trigueñaza he´i que está muy feliz por el maravilloso momento que vive Paraguay a nivel mundial en el ámbito deportivo. “Es lindo ver la esperanza que despierta el chute en todo el país, somos muy futboleros y nuestros colores nos vuelven locos. Me sumo a la locura con estas fotitos”, tiró.

He´i avei que la sele de mayores estuvo con su presentación antes los boli y es importante sentir el aliento a los peloteros.