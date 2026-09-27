Detienen a un hombre por encerrar a su hijo ndaje La fiscalía cayó de sorpresa a la casa tras recibir la denuncia.

Detuvieron a un hombre tras ser denunciado por tener encerrado a su hijo de 10 años.

¡Indignante hallazgo en Lambaré! Un desalmado padre fue esposado tras mantener encerrado a su propio hijo de apenas 10 años. La fiscala Cynthia Huespe cayó de sorpresa con la Policía a la vivienda tras recibir una llamada que encendió todas las alarmas.

Al llegar al lugar, la comitiva confirmó el calvario que vivía el pequeñito e ingresó de una para rescatarlo del encierro. El progenitor desamoroso quedó aprehendido en el acto y fue directo al calabozo a disposición de la Justicia.

Durante la intervención, las autoridades resguardaron también a otro hermanito de 8 años que estaba en la propiedad. Los dos mitã’i fueron trasladados de urgencia a la Clínica Forense para constatar en qué estado físico se encontraban.

Profesionales de la Dirección de Salud Mental les brindaron contención psicológica tras el traumático momento vivido. El caso pasó a manos de la Defensa Pública y del fuero de la Niñez para garantizar el bienestar de los pequeños.

Los hermanitos quedarán bajo medidas de protección alejados del sujeto que debía cuidarlos y darles amor. Vecinos del barrio festejaron el accionar fiscal para salvar a los peques y piden un castigo ejemplar para el desarmado padre.