“El árbitro me dijo que soy un cagón y que somos un país chico” Joaquín Bogarín, albirrojo campeón de los Odesur el pasado viernes, aseguró que el árbitro lo insultó y se burló de él.

Joaquín Bogarín, medallista de oro paraguayo en los Odesur, afirmó que el árbitro lo insultó durante toda la final ante Argentina.

El juvenil de la Selección Paraguaya Sub 20, Joaquín Bogarín, arremetió con todo contra el juez central ecuatoriano Oswaldo Contreras, quien dirigió la final de los Juegos ODESUR ante Argentina el pasado viernes.

Bogarín afirmó que los cruces de Contreras con los albirrojos fueron constantes, no solamente con él sino también con el propio Eduardo Delmás. “Me decía que Argentina nos estaba pegando un baile, que soy un marica y cagón, que me calle y que somos un país chico”, señaló el jugador.

El juvenil agregó que le llegó a responder al árbitro diciéndole que era él el cagón, y que este no tuvo la valentía de echarlo. Pese a todo, la Albirrojita terminó consagrándose campeona frente a Argentina, a la que a parte de derrotar de local, Paraguay logró vencerla dos veces en el mismo torneo.