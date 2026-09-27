¡Extrañación! Pabla Thomen hizo llorar al rollete en redes sociales Pabla estuvo compartiendo un recuerdo con su querido firu “Chiruzo”, que fue el perrito más famoso de la TV paraguaya.

La periodista y escritora Pabla Thomen compartió un posteo en las redes sociales modo techaga’u después de ver una peli con su mena y su hijita, ya que le vino en la mente estos momentos con su querido “Chiruzo” ndaje.

“Se me ocurrió ver con mi hija y mi marido la pelicula “La razón de estar contigo”, aunque ya la había visto y me había parecido muy emotiva, en su momento, esta vez fue diferente”, escribió Pabla en Instagram.

La comunicadora explicó que esta vez la vio desde una perspectiva diferente, “la miré con desde la pérdida, desde la nostalgia, porquee esta vez Chiruzo ya no está conmigo. Y no pude evitar preguntarme si él también estará pasando por esas vidas, buscando la manera de regresar a mí”.

“Terminé llorando, pensando en Chiruzo, en la ilusión de que algún día regrese y de que yo pueda reconocerlo...siempre me dolerá su ausencia, lloraré al recordarlo y siempre anhelaré nuestro reencuentro, en esta vida o en la otra”.

Upei compartió finalmente, “y de alguna manera, me hace feliz sentir todo esto, porque significa que Chiruzo nunca fue simplemente un perro, fue un ser maravilloso que llegó a mi vida, me transformó y me amó y yo tuve la fortuna de amarlo profundamente”.