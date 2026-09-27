Ho’a 4 con el polvito

¡Caído el cuarteto de la falopa en Lambaré! Cuatro personas terminaron esposadas tras ser sorprendidas con dosis de droguita listas para la venta. Agentes de la Comisaría 17.ª y los temibles Linces los acorralaron de madrugada en la intersección de Naciones Unidas y Acuña de Figueroa.

En el chequeo, los uniformados hallaron 14 bolsitas de polietileno repletas de una sustancia sospechosa que levantó la alerta de inmediato. Los Antinarcóticos hicieron la prueba de campo y confirmaron que se trataba de 12 gramos de pura cocaína lista para hacer circular.

Entre los aprehendidos cayeron Mario Waldemar A. C. (23) y Carlos Raúl E. V. (19), este último con antecedente por reducción. Para sorpresa y lástima de la perrada, en el combo narco también cayeron implicados dos menores de tan solo 13 y 17 años de edad.

Los intervinientes incautaron un celular Samsung A51 azul que será peritado para rastrear las conexiones y clientes de la banda. El procedimiento estuvo encabezado por oficiales del Grupo Lince a bordo de la patrullera C-173 que le cerró el paso al grupo.

El fiscal antidrogas Rodrigo Espínola ordenó que los dos mayores queden encerrados bajo segura custodia en la sede del Ministerio Público. Los dos adolescentes implicados fueron entregados volando a sus padres mientras la Fiscalía investiga quién los metió en este turbio negocio.