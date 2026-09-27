“Imponente”, dijo Francisco Russo al terminar su espectáculo en el Reciclarte “”Un escenario realmente imponente, donde el principal adorno fue la juventud, ellos llenaron todos los espacios en esta fiesta”, dijo Francisco Russ…

“”Un escenario realmente imponente, donde el principal adorno fue la juventud, ellos llenaron todos los espacios en esta fiesta”, dijo Francisco Russo, “el juglar del heroísmo paraguayo”. Loperro se sumaron a un verdadero espectáculo folclórico y corearon las polcas paraguayas.

“La ovación es una señal de que tal vez estamos en el camino correcto, razón por la cual seguiré caminando por esta senda. El momento vivido es único, un momento de carga energética, las pilas se renuevas, la mochila se carga”, dijo el bohemio.

El músico quedó boquiabierto con la participación de los jóvenes que corearon y bailaron las canciones paraguayas. “La gente estaba ahí reunida sin importar que genero musical fue a escuchar, entendió que el punto convergente es lo que los unía a todos, lo que nos igualaba era nuestra música, y es nuestra”, he´i el maestro Russo.

“Es importante dentro de la labor que yo cumplo dentro de la sociedad paraguaya de ser un eslabón, un comunicador de la razón de ser el paraguayos a través de la música del gran legado de nuestros poetas y músicos, que en canciones nos dan estas razones”, tiró.

“Porque hay camino, el poeta sentencia, dice el pájaro canta hasta morir y Machado rúbrica diciendo “no hay camino se hace camino al andar”, finalizó.