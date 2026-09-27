Imputan al dueño de un firu que atacó a un peque en Luque El dueño de un perro fue imputado por la Fiscalía luego de que el animal atacara y dejara con varias heridas a un niño de 10 años, en la zona de Caña…

El firu atacó a un nene y su dueño fue imputado.

El dueño de un perro fue imputado por la Fiscalía luego de que el animal atacara y dejara con varias heridas a un niño de 10 años, en la zona de Cañada Garay, Luque. El fiscal Jorge Escobar lo investiga por omisión de auxilio y transgresión de la Ley de Bienestar y Protección Animal.

El ataque ocurrió el pasado 25 de septiembre. El pequeño fue auxiliado por sus familiares y llevado de urgencia hasta el Hospital General de Luque, donde recibió atención médica por las heridas que sufrió durante el feroz ataque.

Según el reporte médico, el niño presentaba varias lesiones abiertas, principalmente en la zona del cuello, además de heridas en los brazos y las piernas. Los médicos realizaron la limpieza de las heridas, curaciones y puntos de sutura, quedando el pequeño estable.

La Fiscalía sostiene además que el dueño del animal vive cerca de la víctima y considera que esto podría representar un riesgo de contacto con la familia o posibles testigos del caso.

Por este motivo, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, mientras continúa la investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

El perro, un ovejero de aproximadamente un año, quedó bajo resguardo y vigilancia de la Dirección de Bienestar y Protección Animal.