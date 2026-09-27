La Albirroja y una nueva etapa que inicia hoy ante Bolivia Esta tarde la Selección Paraguaya tendrá su primer partido luego del último Mundial ante Bolivia en Estados Unidos.

Gustavo Alfaro, conversando con sus jugadores, a poco de arrancar los trabajos de ayer en el predio de la Universidad George Mason de Washington.

La Selección Paraguaya, la cual seguirá siendo dirigida por Gustavo Alfaro, enfrentará este domingo a Bolivia en el Audi Field, en Washington D.C., desde las 17:30, en el primer amistoso tras la Copa del Mundo 2026. Esto marca el inicio de un nuevo ciclo en la Albirroja, de cara al Mundial del año 2030 para el cual ya está clasificada.

Esta además será la primera prueba con nuevas piezas de cara a la Copa América 2028, para el duelo ante los bolivianos, la novedad pasa por la presencia de Robert Morales de titular, el delantero de los Pumas de México, el cual vuelve a la Selección luego de casi cinco años desde su debut en el cual marcó un gol y se lesionó.

El onceno paraguayo sería con: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez y Julio Enciso; Robert Morales y Antonio Sanabria.

El partido ante Bolivia será el primer amistoso de este combo en fecha FIFA. El segundo y último será el viernes 2 de octubre ante Colombia desde las 21:00 en New Jersey.