Buscan a niña a quien habrían sacado del hospital sin alta médica Una niña de 9 años es buscada con urgencia luego de haber sido retirada de un hospital sin la autorización correspondiente.

Una niña de 9 años es buscada con urgencia luego de haber sido retirada de un hospital sin la autorización correspondiente.

La pequeña se encontraba internada en el Hospital de Barrio Obrero cuando, según el reporte policial, fue llevada del lugar por una familiar. La salida se habría producido sin contar con la autorización de los médicos tratantes.

La preocupación aumenta debido a que la niña tendría una enfermedad grave y necesitaría oxígeno de manera permanente, por lo que requiere cuidados médicos especiales.

Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional activó la alerta MAFE y puso en marcha la búsqueda para tratar de localizar a la peque lo antes posible.

Desde las autoridades piden la colaboración de toda la ciudadanía. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la niña puede comunicarse inmediatamente con la Policía Nacional o llamar al 911.

En casos como este, un dato, una llamada o una información a tiempo puede marcar la diferencia.