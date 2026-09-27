¡Paraguay se derrite! A prepararse para días de hasta 43 °C 🥵 Setiembre se despide con “regalito” pero de fuego, si pensabas que el calor ya había llegado al límite, agarrate nomás, porque el horno sigue prendid…

Setiembre se despide con “regalito” pero de fuego, si pensabas que el calor ya había llegado al límite, agarrate nomás, porque el horno sigue prendido. Este domingo 27 y durante el lunes 28, las temperaturas podrían trepar entre 38 y 43 °C en gran parte del país, con una humedad que hará que el cuerpo sienta todavía más el castigo.

La Dirección de Meteorología emitió un Boletín Meteorológico Especial ante una ola de calor que afectará tanto a la Región Oriental como a la Occidental.

Con este panorama, salir a la calle será casi como meterse voluntariamente dentro de una olla, solazo, humedad y una sensación térmica que puede superar ampliamente lo que marca el termómetro.

Para este domingo, no hay la posibilidad de lluvia, por lo que se tendrá que hacer malabares para sobrevivir al calor. El lunes podrían aparecer algunos chaparrones aislados en zonas del norte y este del país, pero tampoco será la gran salvación.

Recién para el martes 29 de septiembre se viene un respiro’imi. Ese día se espera el ingreso de lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas en buena parte del territorio nacional.

La inestabilidad ayudaría a bajar michimi la temperatura y dar ese respiro que ya se está pidiendo a gritos.

Mientras tanto, a buscar sombra y evitar exponerse innecesariamente al sol. Porque con 43 °C sumado a la humedad, hasta el tereré va a necesitar tereré helado para aguantar.