Persecución, balacera y choque opa con 2 detenidos

Feroz persecución, balacera en el aire y choque culminaron con dos aprehendidos sobre la ruta PY02 en Capiatá. Los agentes de la Comisaría 8ª intentaron demorar a dos motoqueiros sosopechosos, pero estos aceleraron con todo hacia San Lorenzo.

Durante la loca huida, el acompañante sacó un revólver y apuntó directamente a los uniformados para evitar ser atrapado. La cacería humana terminó de la peor manera cuando el conductor del biciclo perdió el control y colisionó de frente contra una camioneta.

Ambos sospechosos volaron por los aires y cayeron malheridos al pavimento, donde los agentes les cayeron encima para esposarlos. Los aprehendidos fueron identificados como Alan Fernando C. G. (23) y Diego Armando V. D. (21). Debido a los fuertes golpes que ligaron por el choque, los patrulleros los llevaron volando hasta el Hospital Regional.

En el lugar de la caída, la policía incautó dos revólveres calibres .22 y .32, además del biciclo en el que andaban. También recuperaron una mochila, un celular, billetera y varias tarjetas de pasaje que tenían en su poder.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía para determinar la procedencia de las armas y la moto utilizada para la fuga.