¿Plato volador, fenómeno extraño o qué cuernos era? Analizan misterioso objeto captado en Capiatá durante una tormenta

Especialista he'i la foto tomada a un objeto en medio de una tormenta en Capiatá es real.

Una imagen entre las nubes de aspecto circular y parecido a un “sombrero” tomada en medio de una tormenta en Capiatá volvió a poner sobre la mesa una pregunta que siempre despierta curiosidad: ¿estamos solos en el universo?. Eliezer Martínez, un aficionado a la ufología y parte de un grupo de unas 260 personas que, desde distintos puntos del país vichean imágenes de fenómenos extraños en el cielo, analizó la fotografía y asegura que no encontró señales de inteligencia artificial. Pero el especialista aclaró que el hecho de que la foto sea auténtica no significa que ya se pueda decir que el objeto sea extraterrestre.

“Es bastante peculiar, porque la imagen fue tomada en medio de una tormenta. Tenemos una aplicación que utilizamos justamente para detectar si una foto fue trucada o generada con IA y, en este caso, no encontramos esas señales. La fotografía es real”, explicó.

Pero una cosa es que la fotografía sea auténtica y otra muy distinta es saber qué aparece en ella.

Martínez contó que incluso intentó recrear una imagen similar utilizando inteligencia artificial, pero asegura que el resultado era muy diferente.

“Yo intenté recrear una imagen igual y se puede hacer, pero es muy notorio que es inteligencia artificial. En cambio, en la fotografía publicada no encontramos esas características”, señaló.

¿Un “plato volador” entre las nubes?

Al observar detenidamente la imagen, el objeto tiene una forma que llamó especialmente la atención.

“Por lo que llegamos a analizar, es un objeto aparentemente de forma circular. Parece un sombrero, como lo que mal llamamos un plato volador”, comentó.

Según su descripción, “se ve bien el objeto, a pesar de que está metido en la tormenta. Se nota que está iluminado por el sol y tiene un pequeño destello. El color parece metálico, medio gris entre amarillo, justamente por el reflejo que le da el sol”, explicó.

Sin embargo, el propio aficionado pone los pies sobre la tierra y aclara algo importante “decir OVNI no significa automáticamente decir extraterrestre”, indicó

Y agregó “muchas veces me llaman para una entrevista y me preguntan: ‘¿Pero es extraterrestre?’. Y yo digo que no. Es un objeto volador no identificado hasta que cumpla todos los requisitos que permitan decir que podría ser de origen extraterrestre”. “Se analizan principalmente el movimiento, estos objetos generalmente se mueven de costado, ni hacia abajo ni hacia arriba, además se mantienen de manera estática en el aire”, indicó

El análisis también dejó fuera, según Martínez, algunas explicaciones más conocidas. “Por la fotografía que pudimos ver y analizar bien, le sometimos a varios filtros y no parece ser un avión. No tiene cola, no tiene alas y tampoco se observan las luces de navegación que normalmente tienen los aviones cuando están volando”, sostuvo.

“Es un objeto bastante peculiar. Además, por cómo se ve, estaba estático en medio de la tormenta. Es la segunda vez que veo un objeto así, metido entre las nubes de una tormenta”, contó.

“Recibimos tres o cuatro imágenes por semana”

El caso de Capiatá no sería el único que llegó hasta el grupo. “El mes pasado, una persona me había enviado fotos de dos luces sobre el cerro Acahay, pero esas imágenes fueron tomadas de noche, también una foto de luces extrañas fueron tomadas en el puerto de San Antonio”, relató.

Según Martínez, reciben varias fotografías llamativas prácticamente todas las semanas.

“Nosotros recibimos entre tres y cuatro imágenes de este tipo por semana. Y algo peculiar es que muchas veces se los ve hacia el sur, por la zona de Carapeguá, Misiones y el área del lago Ypoá”, afirmó.

El misterio de las fotos borrosas

Y acá aparece otro detalle que siempre genera discusión: ¿por qué cuando alguien asegura haber visto algo extraño en el cielo, la foto termina saliendo borrosa?

Martínez reconoce que es algo bastante llamativo. “Muchas veces la gente pregunta por qué no sacan con una cámara que valga la pena. Es algo extraño, porque incluso con el último iPhone muchas veces no se logra sacar bien la foto y siempre termina saliendo borrosa”, dijo.

Él mismo asegura haber vivido una situación parecida.

“Tengo la experiencia de haber creído que estaba filmando una formación de luces. Mi cámara estaba grabando, pero cuando revisé las imágenes, no apareció absolutamente nada”, recordó.

Su propia experiencia ocurrió en Valenzuela, durante una madrugada en la que estaba trabajando con viajes de plataforma. “Vi una luz extraña en el cielo, así que me detuve para mirar. Era una luz enorme y supuestamente estaba grabando. Al rato, de la nada, apareció cerca otra luz más pequeña que poco a poco empezó a agrandarse. Después comenzaron a titilar; una se movió hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, y desaparecieron de la nada”, relató.

“Es algo que nadie me va a creer, pero yo lo vi. Y lo más extraño es que mi teléfono no registró absolutamente nada”. contó.

Eliezer también contó que le llegó una información sobre un avistamiento de una extraña que acompañaba un vuelo.

“Los controladores aéreos también tienen varias experiencias con los avistamientos, hace poco un piloto que viajaba de Ciudad del Este a Asunción vio una luz extraña que lo acompañaba, llamó a control aéreo para consultar si otro avión estaba cerca y estos le dijeron que en el radar no figuraba nada y que él estaba viajando solo, el piloto aseguró que la luz desapareció cuando entraron en un cúmulo de nubes”