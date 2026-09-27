Quieren registrar nacimientos y muertes desde los hospitales al toque Que nazca un bebé o fallezca un paciente en el hospital y que el Registro Civil se entere al toque, sin que los familiares tengan que andar de oficin…

Que nazca un bebé o fallezca un paciente en el hospital y que el Registro Civil se entere al toque, sin que los familiares tengan que andar de oficina en oficina con una carpeta de papeles. Esa es la idea de un proyecto presentado en Diputados.

La propuesta plantea que los hospitales públicos y privados registren de manera electrónica los nacimientos y defunciones y envíen los datos al Registro Civil en un plazo máximo de 24 horas hábiles.

El objetivo es terminar con el viejo problema del atraso en la actualización de datos entre las instituciones públicas. Según los proyectistas, esto también ayudaría a evitar pagos indebidos del Estado a personas que ya fallecieron.

El proyecto cita un informe de la Contraloría que señala que el IPS pagó reiete 58.715 millones de guaraníes entre 2020 y 2024 en asignaciones relacionadas con casi 11.000 personas que ya pasaron a mejor vida.

Con un sistema conectado entre Salud, Registro Civil e Identificaciones, los datos podrían cruzarse rápidamente y detectar estos casos antes de que el problema se agrande.

Además, los familiares se ahorrarían tiempo, pasajes y trámites, ya que no tendrían que andar llevando documentos físicos de un lado a otro. La propuesta todavía debe ser hína estudiada por varias comisiones de Diputados.