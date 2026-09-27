Ronda de tragos opa en jejuka Un joven de 23 años viajó al más allá tras ser víctima de un cuchillazo.

El lamentable suceso ocurrió en la compañía Ko’ê Porã, distrito de Villa Ygatimí, Canindeyú. La víctima fatal fue Derlis O. V., de 23 años, fue asesinado de una puñalada tras una feroz discusión entre copas. La reunión empezó para armar mesas electorales, pero un grupo se quedó a tomar hasta la madrugada.

En medio del ka’ure, un sujeto identificado como Peralta sacó un filoso kyse de la cintura. Sin piedad alguna, el agresor le clavó un mortal corte en el muslo derecho que lo hizo desangrar.

El muchacho fue llevado corriendo a la USF local y luego al Centro de Salud, pero no aguantó la herida. Los médicos confirmaron su triste deceso mientras el asesino aprovechó el descontrol para fugarse.

El fiscal Néstor Narváez ordenó llevar el cadáver a la morgue de Curuguaty para la inspección forense. Agentes de Homicidios e Investigaciones peinan la zona para acorralar al peligroso sospechoso.

La comunidad entera quedó consternada por este absurdo crimen nacído de un arrebato de violencia.