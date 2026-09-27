Rosario Central y Di María ganan la Supercopa Internacional El canalla derrotó a Estudiantes de la Plata por 3-1 y se hizo con el trofeo en Santiago del Estero.

Rosario Central derrotó este sábado por la tarde a Estudiantes de La Plata por 3-1 y conquistó una nueva edición de la Supercopa Internacional en el estadio Madre de Ciudades, en la localidad argentina de Santiago del Estero.

El emblema del equipo, Ángel Di María, marcó un doblete mientras que Julián Fernández marcó el gol restante para los rosarinos, que cabe señalar que había comenzado en desventaja por un tanto de Alexis Castro antes del primer minuto de juego.

La final terminó siendo perjudicada por una gresca bastante fuerte entre los jugadores, así como por un reclamo del presidente del conjunto platense, Juan Sebastián Verón, al árbitro Darío Herrera.

Se trata del decimocuarto título de Rosario Central, que suma cinco campeonatos de Primera División y nueve copas nacionales.