Se quedó sin frenos, pero la rampa evitó una tragedia en Pedrozo El susto fue grande en la bajada del cerro de Caacupé en la zona de Pedrozo, pero esta vez la historia terminó bien, luego de que un feroz camión se …

Camión se quedó sin frenos y usó la rampa para detenerse en la bajada del cerro en Caacupé.

El susto fue grande en la bajada del cerro de Caacupé en la zona de Pedrozo, pero esta vez la historia terminó bien, luego de que un feroz camión se quedara sin frenos mientras bajaba por la zona y, cuando la cosa ya se estaba poniendo fea, el conductor logró meter el vehículo en la rampa de emergencia.

El pesado camión ingresó a tiempo a la vía de escape y consiguió detenerse de manera segura, evitando un posible choque contra otros vehículos que circulaban por la ruta.

La situación pudo haber terminado en una tragedia, considerando lo complicado y peligroso que puede ser la bajada del cerro, especialmente cuando un vehículo pesado pierde totalmente los frenos.

Tras lo ocurrido, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aprovecharon para recordar a los conductores que esta rampa está justamente para casos como este y que su uso es totalmente gratuito.