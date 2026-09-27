¡Sorpresa explosiva en plena obra! Tremendo susto se llevaron los trabajadores de una obra en inmediaciones del Comité Olímpico Paraguayo, sobre la avenida Autopista Ñu Guasu, al encon…

El material explosivo fue retirado del lugar con el protocolo correspondiente.

Tremendo susto se llevaron los trabajadores de una obra en inmediaciones del Comité Olímpico Paraguayo, sobre la avenida Autopista Ñu Guasu, al encontrar un artefacto militar entre los materiales.

Tras el aviso, especialistas en explosivos de la DIGEMABEL llegaron al lugar para revisar el objeto y confirmaron que se trataba de una granada de mortero sin detonar, considerada material de guerra.

Siguiendo los protocolos de seguridad, los técnicos retiraron el artefacto y lo trasladaron hasta dependencias de la DIGEMABEL, donde quedó bajo custodia para su posterior destrucción controlada.

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, que deberá definir las condiciones para realizar la detonación de manera segura.