Triki reaccionó y amargó al Ciclón Trinidense se reveló ante la adversidad y le dio vuelta a Cerro Porteño. En la ciudad del Ñandutí ganó por 2 a 1 y quedó a tres de la punta del Clausura.

Itauguá recibió a uno de los grandes del fútbol paraguayo. Pero alicaído, que indudablemente no está en su mejor temporada. El Sportivo Trinidense llevó a la ciudad de los tejedores al Ciclón en el comienzo de la segunda rueda del Clausura y le tuvo resultado positivo.

Ambos estaban con necesidades. El que oficiaba de local buscaba remontar en el torneo, mientras que el elenco azulgrana debía ganar para seguir con chances de pelear por el campeonato.

Con esos ingredientes arrancó el encuentro y a los pocos minutos ya tuvo la emoción del gol. Pablo Vegetti, apenas a los 6’, mandaba al frente al Ciclón, que mejor comienzo no podía pedir. Hacía soñar a su pueblo, pero fue un espejismo. Triki reaccionó, metió presión y a los 24’ Alan Morínigo dejó su marca en el partido anotando el empate.

En la complementaria, si bien Cerro se insinuó algo más en la búsqueda de la ventaja, ninguna fórmula le resultó al profe Costas, ni mandando a la cancha todo lo que tenía. En tanto, el conjunto de Trinidad manejó el tiempo y sin arrugarse. Ya en la recta final, a los 83’, dio otro golpazo a los del Barrio con el segundo gol anotado por Agustín Da Silveira. Incluso, Camacho se mandó un golazo que no subió en el marcador por una mano previa.