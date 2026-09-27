Triunfo tranquilo de la “nueva” Albirroja Casi sin despeinarse, Paraguay le clavó dos a Bolivia en juego amistoso que marca el inicio de la era post Copa del Mundo.

POR ADÁN PANIAGUA

Paraguay volvió a escena y lo hizo con una victoria que ilusiona. La “nueva” Albirroja derrotó 2-0 a Bolivia en el estadio “Audi Field” de Washington, en el primer amistoso luego de la participación en el Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro mostró contundencia y se quedó con un triunfo que sirve para comenzar con el pie derecho esta nueva etapa.

El primer golpe llegó de la mano de Miguel Almirón, quien aprovechó una gran acción colectiva, pase de Diego Gómez, gran asistencia de cabeza de Robert Morales y Almirón definió junto al palo para poner el 1-0. Paraguay manejó la pelota y buscó siempre llevar el partido lejos del arco de Gastón Olveira, que fue gran espectador en los primeros 45 minutos ya que Bolivia casi no apareció en ofensiva.

En el segundo tiempo apareció nuevamente “Miggy”. El “10” tomó protagonismo, recibió una buena pelota por el sector izquierdo de parte de Enciso y sacó un remate potente para marcar el segundo de la jornada. Doblete del hombre del Atlanta y fiesta albirroja en las tribunas, donde los paraguayos residentes en Estados Unidos hicieron sentir su presencia.

Bolivia tuvo una oportunidad inmejorable para descontar cuando dispuso de un penal, pero Gastón Olveira se vistió de héroe y tapó el disparo, manteniendo el arco en cero.

Más allá de tratarse de un amistoso, la victoria deja buenas sensaciones para un equipo que comienza a mirar hacia el próximo desafío. Alfaro mantiene la base que disputó el mundial, pero también tendrá la tarea de encontrar nuevas piezas para lo que viene. Aparecieron nombres nuevos como Morales, Clever Ferreira y también retornos como el de Mathías Villasanti que le dieron frescura al equipo.

La segunda es con Colombia

La segunda prueba de la “nueva” Albirroja en esta gira por Estados Unidos correspondiente a esta ventana por Fecha FIFA será este viernes 2 de octubre ante la selección de Colombia. El escenario de este compromiso será el estadio “Sports Illustrated” de la ciudad de Nueva Jersey a partir de las 21:00 (hora paraguaya) y luego la selección tendrá unos días más de trabajo antes de que regresen cada uno a sus equipos. Para más adelante, en la ventana de Fecha FIFA del mes de noviembre, la Albirroja ya tiene también marcados dos amistosos más, ante las selecciones de Singapur y Japón en una gira que tendrá por Asia entre el 13 y 17 de ese mes.