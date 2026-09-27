Un domingo a puro ritmo tropical, quieren conocer a los reyes de la kchak El Primer Concurso Nacional de Kchak hace todo un guyryry en la Seccional Colorada de San Lorenzo. El rollo vive un domingo a puro ritmo tropical, do…

El Primer Concurso Nacional de Kchak hace todo un guyryry en la Seccional Colorada de San Lorenzo. El rollo vive un domingo a puro ritmo tropical, donde rollo hace hasta lo imposible con los pasos prohibidos para conquistar el trofeo de campeón en un evento histórico para Paraguay. “Dejamos un granito de arena”, he´i la Prof. Lore Azucas.

En charla con Crónica, “me siento súper sorprendida y halagada también al mismo tiempo, porque muchísima gente se sumó, se inscribió, está participando, hay niñitas, hay señoras, señoras muy adultas, hay esposos bailando, hay grupos de señoras participando”.

Lo purete es que loperro se acercan en familia para disfrutar de un domingo diferente y conocer el talento de los bailarines más mbarete de nuestro país. “En realidad es como una convocatoria para toda la familia. y en realidad la marca Cachaca se enfoca exclusivamente a lo que es justamente la familia, la alegría, la salud el bienestar, entonces eso me pone muy contenta porque es como que dejamos un granito de arena para que la gente sea feliz”, insistió.