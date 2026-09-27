¡Valió la pena! Instagramer pasó por el quirófano de nuevo y quedó espléndida

La creadora de contenidos Grecia Albarino decidió a pasar de nuevo por el quirófano, luego de un años de haberse sometido a una intervención bariátrica, que le ayudo a bajar un montón del sobrepeso que estaba sufriendo.
Grecia fue intervenida quirúrgicamente para retirarle el exceso de piel que se le quedó luego de haber perdido unos 40 kilos y se quedó con colgajos que ya no tenían nada que hacer en su cuerpo.
“Estoy muy feliz y satisfecha por lo logrado hasta el momento, agradecida con la vida y con mi mamá por su apoyo incondicional, porque sin ella no iba a poder llegar hasta acá, gracias a que siempre estuvo ahí para mí, secando mis lágrimas, apoyándome cuando me caía, no fue fácil luchar contra el sobrepeso, y dándome ese aliento que tanto una necesita”, dijo Grecia a Crónica.
La creadora digital comentó que la cirugía estética duró unas cinco horas más o menos, “me sacaron más de un kilo y medio de piel sobrante, porque me había quedado toda flácida y hasta mis pechos se achicaron, pero esa es otra historia. Realmente estoy muy satisfecha por todo lo logrado hasta el momento, este 3 de octubre va a ser un año de mi cirugía bariátrica y ahora con esta nueva intervención voy tomando nuevamente el control de mi vida, hace que vea que valió la pena tanto esfuerzo, dolor, sacrificio, me siento contenta con esa decisión que había tomado hace un año atrás”, tiró la joven.
Grecia ya se encuentra reposando en su vivienda, ya que afortunadamente no se presentó ninguna complicación. “Realmente mi doctor tiene manos mágicas, obviamente tengo algunas pequeñas molestias pero son normales. Me iba a operar de los pechos también pero por recomendación del médico no hicimos eso, ya que se iba a extender demasiado en el quirófano y quedamos para dos meses más adelante para realizar ese procedimiento”.
“Estoy en el peso ideal ahora, luego de tanto pelear contra la obesidad, no es nada fácil, ni físicamente ni mentalmente. Yo era una niña normal, nunca había sufrido de sobrepeso, pero a los 22 años empecé a subir y con mi embarazo fue peor y ahí ya no pude volver a mi peso normal. Por eso no me arrepiento haberme sometido a la cirugía, es más, lo volvería a hacer mil veces de nuevo si es necesario, realmente volví a nacer después de esto, volví a tomar el control de mi vida, ahora como normal, me doy mis gustos pero ya no esos atracones como me daba cuando era adicta a la comida. Ahora trato de comer lo más saludable posible”.