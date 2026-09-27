[VIDEO] Cliente ipochyeterei contra delivery porque le llamó: “No hay empatía” Un humilde trabajador fue humillado por un tipo que no le gusta que lo llamen para entregarle su pedido.

El delivery Marcelo Ramos pasó un momento vai con un cliente pire pererï en Ciudad del Este.

Un repartidor de la plataforma de delivery vivió una verdadera pesadilla con un cliente intolerante. Se trata de Marcelo Ramos, conocido en las redes como Marcelo Motovlog, lleva dos años trabajando en el rubro del delivery en Ciudad del Este y contó la mala experiencia vivida a Crónica.

El muchacho siempre lleva una cámara encendida en el casco para tener un respaldo en las calles por si ocurren robos, accidentes o reclamos de la gente. “Llevo conmigo mi cámara porque hay mucha inseguridad, accidentes, y para tener registro si un cliente dice que no le llegó su pedido”, explicó.

El repartidor detalló que la aplicación marca todo el trayecto en tiempo real, pero el paraguayo no suele prestar atención y espera la llamada. Cuando llegó a la dirección del cliente en una zona oscura, le marcó la llegada, pero nadie le respondió el chat y decidió llamarlo para no perder tiempo.

Ahí empezó el tormento con el cliente Diego L., presunto funcionario del IPS, quien reaccionó con una violencia desmedida e insultos de entrada. “Del primer momento realmente me faltó el respeto, me empezó a putear remal por llamarle”, comentó indignado el trabajador.

Por si fuera poco, para hacerle perder tiempo, el sujeto le dio mal el código de seguridad de la entrega, reteniéndolo más de cinco minutos en la calle. “Me dio mal el código a propósito para hacerme perder tiempo... te expone a la inseguridad en una calle oscura”, denunció el joven.

Esa demora perjudicó al delivery, quien tenía otro pedido en la moto que corría el riesgo de enfriarse por culpa de la mala onda del hombre. Marcelo aclaró que desafortunadamente la prepotencia es el pan de cada día: “Un 60% son clientes maleducados y groseros que no tienen empatía”.

Le pidieron que baje el video de sus redes

El video del tenso momento explotó en las redes sociales y dejó al descubierto la pésima actitud del comprador hacia el trabajador. Tras la repercusión del escrache, el tipo intentó retroceder pero terminó empeorando la situación.

“Me escribió para disculparse, pero después ya me mandó a su abogado, querían que borre el video de mis redes. Al final no mostró ningún arrepentimiento. Me escribió un chorizo de cosas su abogado, que supuestamente se le grabó sin su consentimiento y cosas así”.