[VIDEO] Fuego en el agua y pánico a bordo El barco hotel “Bakana” okaipaite en zona de Fuerte Olimpo.

El famoso barco hotel “Bakana” terminó envuelto en llamas mientras navegaba aguas arriba en el río Paraguay. La embarcación, re repleta de turistas y pescadores, sufrió un voraz incendio entre las zonas de Puerto Guaraní y Fuerte Olimpo, en Alto Paraguay.

El fuego comenzó de la nada en pleno viaje, obligando a los marineros y pasajeros a abandonar el barco para salvar la pellejo. Las densas columnas de humo se veían desde lejos mientras las llamas consumían rápidamente parte de la estructura flotante.

Por suerte, otra nave que andaba cerca vio la humareda y fue volando al rescate para auxiliar a la tripulación en apuros. Los solidarios navegantes le metieron mano a las maniobras de auxilio y ayudaron a sofocar el fuego antes de que la nave se fuera al fondo.

Gracias a la rápida reacción de los auxiliadores, todas las personas a bordo pudieron ser evacuadas sanas y salvas del inframundo de fuego. Hasta el momento no se sabe con certeza cuántos veraneantes estaban a bordo disfrutando de la pesca antes de la pesadilla.

Las autoridades fluviales ya abrieron un sumario para saber si una falla en el motor o un cortocircuito desató semejante pyharepochy. El lujoso barco hotel quedó con serios daños, pero afortunadamente la tragedia no pasó a mayores y no hubo víctimas que lamentar.