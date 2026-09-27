[VIDEO] Le pilló a su chuli con otro, le grabó y alzó a su Tik Tok Le pilló infraganti a su yiyi con el otro haciendo el “ya tu sabes”.

¡Ardió Troya en Yasy Cañy por culpa de una traición al descubierto! Alcides C. pilló a su patrona con las manos en la masa y no dudó en escracharla. El arriero llegó a su propia casa y encontró a la mujer muy bien acompañada por otro sujeto en la intimidad del hogar.

Sin pensarlo dos veces, el cornudo agarró el celular, grabó toda la escena de la infidelidad y la mandó directo a TikTok. En el video, el dolido hombre relató paso a paso el descarado encuentro que se estaba armando a sus espaldas. “Para que veas qué clase de hombre te estás perdiendo”, decía el dolido mientras grababa.

La grabación explotó en la red social y se volvió viral al toque, acumulando miles de reproducciones en pocas horas. La perrada en las redes sociales saltó en los comentarios, dividida entre el apoyo al muchacho y los memes por la cuernada.

El chisme corrió como reguero de pólvora por todo el departamento de Canindeyú, convirtiendo el caso en el tema del día. El protagonista prefirió desahogarse de forma digital antes que irse a los puños contra el tercero en discordia.

La mujer y su acompañante quedaron con la cara en el suelo al ver que el escándalo ya recorría todos los celulares. Un culebrón de la vida real que demuestra que hoy en día los cuernos ya no se lloran, sino que se facturan con vistas en las redes.