[VIDEO] Llegó a los 100 años y busca para su nueva lapa he’i Festejó su cumple rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos.

Don Gilberto Mendoza tiró la casa por la ventana al cumplir 100 años en Paraguarí. El festejo en San Roque González de Santa Cruz reunió a familiares, amigos y vecinos que llegaron desde varios rincones del país y el exterior.

El mburuvicha de los abuelos enviudó hace un buen tiempo, pero vive solito y no le pide ayuda a nadie porque le sobra guapeza. A sus un siglo de vida se encarga personalmente del cuidado de sus animales vacunos, arreando las vacas en el corral sin despeinarse.

También se encarga de la limpieza total de su casa, demostrando una fuerza envidiable que dejó con la boca abierta a todos los invitados. “100 años alcancé hoy, estoy feliz”, tiró chocho de la vida para las cámaras, convencido de que le queda cuerda para rato.

El cumpleañero confesó sentirse muy bien de salud y no dudó en soltar un picante presagio: “Capaz que alcance otros 100 años más”. El abuelo aseguró que la vida en el campo le sienta de maravillas y soltó entre risas que “demasiado da gusto por acá”.

Sin embargo, sorprendió a toda la concurrencia al confesar el único deseo que le falta cumplir para estar completo de la cabeza a los pies. “Para mi nueva esposa lo que estoy buscando”, tiró Don Gilberto sin ningún tipo de arruga ni timidez, buscando una guapa que le acompañe.

El longevo arriero demostró que para el amor y las ganas de enamorarse no hay cédula ni fecha de vencimiento que valgan. La confesión del centenario madrugador se volvió viral al toque y ya hay varias doñas anotándose en la lista para hacerle compañía.

Don Gilberto sigue disfrutando de su bendecida salud, rodeado del afecto de su gente y con la esperanza intacta de hallar a su media naranja. Toda la comunidad aplaudió el ejemplo de energía de este abuelo arriero que encara la vida con una sonrisa de oreja a oreja.