[VIDEO] Paraguaya fue retenida en el aeropuerto yanqui India Belén López contó el día en que se le armó un guyryry en el aeropuerto yanqui por culpa de sus pasaportes.

“Fui retenida y no en cualquier país” comenzó contando India Belén López, la cuerona quien hace años vive en España.

Dijo que ocurrió en el aeropuerto de yanquilandia, donde no la dejaron hablar con su familia y el problema fue que tenía dos pasaportes.

“No es que quiera presumir que tenga dos pasaportes, simplemente quiero compartir lo que me pasó para que no le ocurra a nadie más” dijo Belén, quien confesó que tiene dos nacionalidades, la paraguaya y la española.

Dijo que la primera vez que ingresó a los Estados Unidos fue con el pasaporte y la visa paraguaya, y ahora por segunda vez quiso ingresar con el pasaporte español.Péa he’ise que tenía dos visas, dos pasaportes. Ahí se armó el guyryry.

Aclaró que en su pasaporte paraguayo tiene tres nombres, y en el español tiene dos nombres porque solo eso permiten por ley. “Entonces al sacarme la nacionalidad española, tuve que sacarme también un nombre para poder tener el pasaporte”, contó.

Al llegar al aeropuerto yanqui pasó su pasaporte español a la gente de Migraciones quien pregunta si es su primera vez. “Yo le dije que era mi segunda vez. Ahí le cambió la cara, la voz, preguntó dónde iba y me pidió poner las huellas. Al poner las huellas básicamente le saltó que tenía dos identificaciones. Claro, se habrá sorprendido al decirle que era mi segunda vez y vio que en su sistema era primera vez. Y es que entraba con el pasaporte español” comentó Belén quien agregó que eso para los yanquis es alerta máxima, y peor por tener dos nombres diferentes.

“Me llevan al famoso cuartito, el cuartito del terror. Hay carteles por todos lados que no podes usar tu teléfono, había un montón de gente y cámaras por todos lados. Cuando tocó mi turno me hicieron muchísimas preguntas, las mismas pero de formas diferentes para ver si caía. Incluso llegaron a preguntar si mi pasaporte español era falso o cómo conseguí”, siguió el relato.

Contó que les llamó la atención del por qué estaba intentando ingresar con un nuevo pasaportes, y por qué en uno tenía tres nombres y en el otro solo dos. “Luego de ese cuartito me llevaron a otro cuartito donde me chequearon todo. Pasaron como seis horas de retenida”, contó y agregó que por favor pidió al agente que le dejara usar el celular para enviar un mensaje a su familia. “Menos mal me dejaron enviar un mensaje y luego me tomaron la declaración bajo juramento. Y dijeron que por esta vez no me iban a poder dejar pasar a los Estados Unidos. Que podía regresar cuando quisiera pero que tenía que sacar una nueva visa en un solo pasaporte”, comentó la cuerona quien estuvo 24 horas sin poder hablar con su familia.

“Mi madre pudo hablar con el consulado español en Estados Unidos quienes averiguaron y le dijeron que efectivamente estaba ahí retenida y que me iban a regresar a Europa en el primer vuelo”, comentó Belén, quien quiere abrir los ojos a quienes tienen doble nacionalidad que utilicen un solo pasaporte.