Yuyito cumple 40 y ya prepara su fiestita El abuelito del Botánico va a estar de cumpleaños y no es cualquiera: Yuyito, el querido hipopótamo del Jardín Botánico de Asunción, llega a los 40 a…

El abuelito del Botánico va a estar de cumpleaños y no es cualquiera: Yuyito, el querido hipopótamo del Jardín Botánico de Asunción, llega a los 40 años y ya se viene el festejo.

Para celebrar como corresponde, sus cuidadores preparan una torta muy especial, pero nada de dulce ni crema, estará hecha con los alimentos que más le gustan a este enorme cumpleañero.

La doctora Stella Espínola contó que Yuyito es el mayor de los tres hipopótamos que actualmente viven en el zoológico. Es hijo de Yasy y Kuarahy y tiene 2 hermanos, Hipólito, de 31 años, y Rayito de Sol, de 27.

Yuyito no es nuevo en esto de ser estrella del Botánico. A lo largo de los años, allí nacieron cinco hipopótamos. Uno fue llevado mediante un intercambio a un zoológico de Argentina, mientras que otro ya falleció y sus restos se encuentran en el museo.

Así que octubre será mes de festejo en el Botánico, porque Yuyito soplará sus 40 velitas.