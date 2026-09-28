A falta de chute, fue a ver a su grupo favorito Una de las grandes sorpresas del Reciclarte no estuvo en el escenario, sino que desde el lugar donde el rollo disfruto. Loperro aprovecharon la prese…

Una de las grandes sorpresas del Reciclarte no estuvo en el escenario, sino que desde el lugar donde el rollo disfruto. Loperro aprovecharon la presencia del profe “Vitamina” Sánchez para gastarle bromas y pedirle fotos.

El científico del chute fue acompañado de su doña al espectáculo musical. Confirmó para los medios de prensa que fue con mucho entusiasmo para ver a una de sus bandas favoritas que son los Turf, de curepilandia.

Superpurete la onda del DT del “Léka”, quien salió por unos momentos de su faceta peloteril para vibrar otra de sus pasiones que es la música ra’e. El técnico ogozá con las bandas y sin problema posó para las cámaras.